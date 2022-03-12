Причины прыщей: продукты, от которых нужно отказаться
Несмотря на то, что акне является одним из самых распространенных кожных заболеваний, оно также является одним из самых малоизученных. Если вы страдаете от прыщей во взрослом возрасте, важно выяснить, какой тип прыщей вы испытываете, и оценить свой образ жизни и привычки, чтобы выяснить первопричину.
Как правило, акне возникает, когда волосяные фолликулы закупориваются кожным салом и омертвевшими клетками, что приводит к появлению белых угрей, черных точек или прыщей, но этот процесс может быть запущен по целому ряду причин. По словам Натали, наиболее распространенными причинами акне у взрослых являются определенные лекарства, диета и стресс.
Напротив, подростковые прыщи обычно начинаются, когда гормоны становятся активными во время полового созревания, и сальные железы стимулируются к выработке избыточного кожного сала.
Гормональные изменения, особенно у женщин, также могут привести к акне у взрослых. Или акне может быть признаком эндокринных заболеваний, таких как поликистоз яичников, синдром Кушинга, андроген-секретирующие опухоли.
«Ваша диета и образ жизни могут играть роль в обострении прыщей. Переключитесь на противовоспалительную, чистую и сбалансированную диету. Уделите первоочередное внимание отказу от сладких продуктов или напитков, молочных и жирных продуктов и убедитесь, что вы пьете много воды (около двух-трех литров в день), чтобы вывести токсины», - сказала специалист по эстетической косметологии Натали Келли.
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Натали Келли
Здоровье
Практикующий косметолог в Chelsea Clinic, специализирующийся на индивидуальной эстетике лица и косметической дерматологии.
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