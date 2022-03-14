Косоглазие может быть связано с психическими расстройствами

«Эти результаты должны насторожить офтальмологов. Они должны консультировали детей и их опекунов относительно риска психических заболеваний», — пишут авторы.

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology, показало, что косоглазие умеренно связано с тревожным расстройством, шизофренией, биполярным расстройством и депрессивным расстройством у детей.Юн Х. Ли, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и его коллеги провели кросс-секционное исследование, проанализировав данные о 12 млн пациентов, зарегистрированных в страховой системе с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2017 г. В исследование включили лиц, которым диагноз косоглазие был поставлено до 19 лет. Контрольной группой были дети из той же базы данных без глазных заболеваний, кроме аномалии рефракции.Исследователи обнаружили, что скорректированные отношения шансов для связи психических заболеваний с косоглазием составили 2,01, 1,83, 1,64, 1,61 и 0,99 для тревожного расстройства, шизофрении, биполярного расстройства, депрессии и расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, соответственно. Наблюдалась умеренная связь между каждым типом косоглазия и тревожным расстройством, шизофренией, биполярным и депрессивным расстройством.Ранее специалисты объяснили, какой утренний симптом сигналит о раке