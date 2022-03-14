Воспалительные заболевания кишечника у детей повышают риск рака

«Эти результаты показывают, что среди пациентов с ВЗК в детском возрасте более чем в два раза выше заболеваемость раком по сравнению с популяцией в целом. В первую очередь из-за увеличения частоты рака желудочно-кишечного тракта», — пишут авторы.

Согласно мета-анализу, опубликованному в журнале JAMA Network Open, пациенты, у которых в детстве было воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), могут столкнуться с повышенным риском развития рака, особенно желудочно-кишечного тракта.Доктор медицинских наук Рахма Эльмахди из Центра молекулярного прогнозирования ВЗК при Ольборгском университете в Дании, и ее коллеги выделили несколько популяционных исследований для систематического обзора. Они оценивали насколько часто среди пациентов с детским ВЗК возникал рак.Основываясь на пяти подходящих популяционных исследованиях (почти 20 тыс. человек), ученые выявили 715 случаев рака. По сравнению с населением в целом, среди пациентов с детским ВЗК, включая болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, частота рака была выше более чем в два раза. В частности, была увеличена частотность рака печени, колоректального рака и рака тонкой кишки. Четыре исследования выявили частоту заболеваемости от 1,0 до 3,3 случая на 1000 человеко-лет среди пациентов с ВЗК в детском возрасте.Ранее MedikForum рассказывал, какая диета помогает при лечении рака поджелудочной железы