Воспалительные заболевания кишечника у детей повышают риск рака

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ВЗК в детстве повышает риск рака в будущем

Согласно мета-анализу, опубликованному в журнале JAMA Network Open, пациенты, у которых в детстве было воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), могут столкнуться с повышенным риском развития рака, особенно желудочно-кишечного тракта.

Доктор медицинских наук Рахма Эльмахди из Центра молекулярного прогнозирования ВЗК при Ольборгском университете в Дании, и ее коллеги выделили несколько популяционных исследований для систематического обзора. Они оценивали насколько часто среди пациентов с детским ВЗК возникал рак.

Основываясь на пяти подходящих популяционных исследованиях (почти 20 тыс. человек), ученые выявили 715 случаев рака. По сравнению с населением в целом, среди пациентов с детским ВЗК, включая болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, частота рака была выше более чем в два раза. В частности, была увеличена частотность рака печени, колоректального рака и рака тонкой кишки. Четыре исследования выявили частоту заболеваемости от 1,0 до 3,3 случая на 1000 человеко-лет среди пациентов с ВЗК в детском возрасте.

«Эти результаты показывают, что среди пациентов с ВЗК в детском возрасте более чем в два раза выше заболеваемость раком по сравнению с популяцией в целом. В первую очередь из-за увеличения частоты рака желудочно-кишечного тракта», — пишут авторы.

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Рахма Эльмахди
Рахма Эльмахди
Здоровье
Доктор медицинских наук из Центра молекулярного прогнозирования воспалительных заболеваний кишечника при Ольборгском университете в Дании
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