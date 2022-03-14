Онкология: микробиом вашего кишечника играет важную роль в исходах рака
Исследование установило, что микробиом кишечника может играть роль в том, как пациенты реагируют на лечение рака, особенно меланомы.
Исследование, проведенное совместно с Королевским колледжем Лондона, показало, что пациенты, у которых была форма кишечных бактерий, известных как виды lachnospiraceae, сравнительно хорошо реагировали на иммунотерапию. Напротив, хотя с кишечником, содержащим виды стрептококковых, дела обстояли хуже, и у них была повышенная вероятность побочных иммунных реакций. Микробиом кишечника является сложной частью работы организма.
Это сообщество, состоящее из более чем 10 триллионов микробов и более 1000 различных видов бактерий. Некоторые из этих бактерий действуют на организм лучше, чем другие, и у каждой из них своя роль.
Одни расщепляют пищу, другие помогают иммунной системе, а третьи извлекают питательные вещества. Самым сложным элементом является управление микробиомом; на него могут повлиять даже самые незначительные изменения. В результате исследование говорит, что они играют роль в том, как пациенты реагируют на иммунотерапию, и могут помочь врачам понять, как пациент будет реагировать на определенные виды лечения.
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King’s College London
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Один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии, колледж-основатель Лондонского университета.
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