Микробиом кишечника влияет на эффективность лечения рака
Исследователи установили связь между микробиом кишечника и эффективностью терапии злокачественных новообразований. Особенно это касается реакции организма на химиотерапию и другие методики борьбы с раком.
Американские исследователи из Brigham and Women’s Hospital доказали, что имеющийся в кишечнике любого человека набор бактерий играет огромную роль в лечении рака. Это ещё одно доказательство важнейших функций, которые выполняет в нашем организме кишечный микробиом. От него, как выяснилось, зависит реакция организма на химиотерапию, иммунотерапию, хирургическое лечение опухоли и многое другое. Следовательно, улучшения в работе микробиома, которых можно добиться терапевтически, помогут и более качественно бороться с опухолями.
Наука уже убедилась в том, что от здоровья кишечника зависит и здоровье человека в целом. Кишечник настолько важен, что теперь некоторые врачи даже называют его вторым мозгом. На протяжении последних лет стало еще более понятно, какую роль выполняет микробиом, и как многое от него зависит. Это касается и связи кишечника с мозгом и иммунной системой, а дисфункция микробиома оказывает огромное негативное воздействие на здоровье в целом.
Авторы исследования подтвердили очень значительную роль, которую играет микробиом при иммунотерапии рака. Следовательно, правильное питание и подбор пробиотиков, а также умеренное употребление антибиотиков и бактериофагов, которые влияют на композицию кишечного микробиома и выделяются в ответ на терапию, нужно обязательно учитывать при лечении рака. Но никакие пациенты с раком не должны самостоятельно изменять свое питание или усиленно налегать на пробиотики. Всё это возможно только после консультаций с лечащим врачом, поскольку в настоящий момент очень многие исследования в области терапии рака и его связи с микробиомом пока не завершены. А значит, полного понимания в этом вопросе не достигнуто. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Brigham and Women’s Hospital
Медицина
вторая по величине учебная больница Гарвардской медицинской школы и крупнейшая больница в медицинском районе Лонгвуд в Бостоне, штат Массачусетс
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