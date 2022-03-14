Какие болезни обостряются весной: объясняет иммунолог Фуранина

«Организм реагирует на переменчивую погоду, недостаток солнечного света, истощение внутренних запасов, переохлаждение»,- объяснила медик причину такого ухудшения.

«У некоторых людей из-за резких перепадов температуры и атмосферного давления могут возникнуть проблемы с кровообращением», - уточнила Фуранина.

«смена биологических ритмов сильно влияет на настроение человека, вызывает подавленное состояние, хроническую усталость, депрессивные расстройства».