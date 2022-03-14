Какие болезни обостряются весной: объясняет иммунолог Фуранина
Климатические изменения, характерные для начала весны, могут неблагоприятно сказываться на состоянии организма, провоцировать обострение хронических патологий.
О том, что весной резко возрастает риск обострения хронических болезней, рассказала в интервью врач иммунолог Надежда Фуранина.
«Организм реагирует на переменчивую погоду, недостаток солнечного света, истощение внутренних запасов, переохлаждение»,- объяснила медик причину такого ухудшения.
Также весной учащаются сезонные простудные болезни, такие как синусит, гайморит, фарингит, бронхит. Кроме того, нестабильная погода и «капризное» давление, присущие переходному весеннему периоду, могут обострять сердечно-сосудистые проблемы.
«У некоторых людей из-за резких перепадов температуры и атмосферного давления могут возникнуть проблемы с кровообращением», - уточнила Фуранина.
Иммунолог добавила, что весной, несмотря на прибавление светового дня, может ухудшаться психоэмоциональное состояние человека. Медик сообщила, что
«смена биологических ритмов сильно влияет на настроение человека, вызывает подавленное состояние, хроническую усталость, депрессивные расстройства».
Помимо этого, могут обостряться аллергические недуги – этому способствует тот факт, что в воздухе становится больше разнообразных химических веществ из-за вызванных теплом испарений.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как здоровые продукты могут «убить» желудок.
Надежда Фуранина
Здоровье
аллерголог-иммунолог
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