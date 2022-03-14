Терапевт Яковлева рассказала о здоровых продуктах, способных «убить» желудок

«Кофе способен нарушить кислотность желудочного сока и привести к сбою в работе желчевыводящих путей, поэтому им нельзя злоупотреблять. Лучшее время для этого напитка – после полноценного завтрака или обеда», - подсказала Яковлева.

«Зная о вреде сладостей, некоторые ищут полезную замену: мед, цукаты, сухофрукты. Но содержащаяся в меде, сухофруктах и сладких фруктах фруктоза подстегивает накопление жира в печени, повышает риски развития сахарного диабета и атеросклероза», - добавила Яковлева.