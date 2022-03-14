Терапевт Яковлева рассказала о здоровых продуктах, способных «убить» желудок
Минеральная вода, овощи и фрукты – все это может «убить» желудок при неправильном употреблении, предупреждает врач.
В интервью терапевта, гастроэнтеролога Александры Яковлевой прозвучало мнение о том, что в определенных обстоятельствах даже здоровая еда и напитки могут вредить главному органу пищеварения. В частности, опасной для желудка медик назвала привычку пить минеральную воду. Яковлева заметила, что лечебные минеральные воды должны употребляться строго по рекомендации врача – они не предназначены для бытового питья. Что касается столовой минеральной воды, то ее прием может провоцировать обострение болезней ЖКТ, так как большое количество углекислоты в ее составе активизирует выделение соляной кислоты.
Еще один полезный напиток – кофе – тоже может быть небезопасным для желудка.
«Кофе способен нарушить кислотность желудочного сока и привести к сбою в работе желчевыводящих путей, поэтому им нельзя злоупотреблять. Лучшее время для этого напитка – после полноценного завтрака или обеда», - подсказала Яковлева.
Также терапевт предупредила о вреде чрезмерного увлечения овощами. Эти полезные в целом продукты насыщены клетчаткой, которая может вызывать ухудшение самочувствия у людей со слабой пищеварительной системой или имеющимися гастроэнтерологичесиким нарушениями.
Помимо этого, «убить» желудок может неправильное употребление фруктов и сухофруктов, меда.
«Зная о вреде сладостей, некоторые ищут полезную замену: мед, цукаты, сухофрукты. Но содержащаяся в меде, сухофруктах и сладких фруктах фруктоза подстегивает накопление жира в печени, повышает риски развития сахарного диабета и атеросклероза», - добавила Яковлева.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычные продукты могут разрушать поджелудочную железу.
Александра Яковлева
ЗОЖ
ггастроэнтеролог, терапевт
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