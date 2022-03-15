Воздействие свинца на мать приводит к рождению мальчиков

«Как правило, на каждые 100 женщин рождается 104–107 мальчиков, — рассказывает доцент кафедры медицины и ведущий автор исследования Нодзоми Тацута. — В последние годы соотношение полов во всем мире снижается, а число рождений мальчиков уменьшается».

Согласно новому исследованию, проведенному японскими учеными из Высшей школы медицины Университета Тохоку, более высокий уровень свинца в крови матери может увеличить вероятность рождения потомства мужского пола. Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, помогает объяснить наблюдаемое снижение доли рождений мальчиков и девочек в Японии и других странах.С точки зрения демографии, количество мальчиков на 100 девочек при рождении называется вторичным соотношением полов (SSR), которое, как известно, чувствительно к определенным токсинам окружающей среды. Предыдущие исследования показали, что на соотношение полов влияет воздействие химических веществ, таких как диоксины, а также тяжелых металлов, таких как метилртуть.В исследовании приняли участие беременные женщины из разных регионов Японии. Участницы были разделены на пять групп в зависимости от уровня содержания свинца в крови. Анализ был скорректирован с учетом дохода семьи и курения во время беременности, что также могло повлиять на вторичное соотношение полов (SSR). Образцы крови были собраны у 85 171 женщины в середине и в последние недели беременности и проанализированы на концентрацию свинца.Для изучения взаимосвязи использовались три теста. Все они показали увеличение доли рождений мальчиков при более высоких концентрациях свинца в крови у матерей. Корреляция между воздействием свинца на мать и соотношением полов была постоянной даже после поправки на другие потенциальные переменные, такие как возраст отца и воздействие свинца на работе.Ранее ученые рассказали, какие женщины чаще сталкиваются с осложнениями беременности