Диабет: 3 признака аномально высокого сахара, от которых страдают ноги
Имеющийся диабет делает ноги человека более уязвимыми, подверженными инфекциям и повреждениям.
Диабет является пожизненным состоянием (хотя диабет 2 типа может подвергаться ремиссии), и в основе проблем, вызываемых им, лежит патологически высокий уровень сахара. Таким образом, контроль уровня сахара, профилактика его повышения имеют решающее значение для состояния организма человека, даже для сохранения жизни. Этому во многом способствует осведомленность о признаках данного заболевания.
Специалисты уточняют, какие симптомы аномально высокого сахара в крови могут затрагивать ноги.
Периферическая невропатия. Повреждение нервов является одним из печально известных последствий хронически высокого уровня сахара в крови. Периферическая невропатия сопровождается рядом неприятных изменений и ощущений в ногах, где нервы являются наиболее чувствительными.
Незаживающие повреждения. Страдая от плохого кровообращения в результате «засахаренности» крови, нервы могут перестать отправлять нейросигналы – таким образом, люди теряют чувствительность, их ранки и порезы на ногах могут легко остаться незамеченными. Поскольку диабет также снижает приток крови к конечностям тела, такие повреждения могут заживать дольше.
Инфекции. Слишком долго заживление повреждений кожи способствует тому, что ноги страдают от инфекций. По словам врачей, покраснение, высокая температура, отек могут говорить о том, что произошло инфицирование. Забота о ногах имеет первостепенное значение для диабетиков, чтобы избежать проблем в будущем. Им следует регулярно осматривать конечности, искать порезы, болезненные или красные пятна, волдыри, вросшие ногти на ногах, которые могут привести к возможной инфекции – при их обнаружении необходимо связываться с врачом.
Стопа Шарко (диабетическая остеоартропатия). Редкое состояние, известное как стопа Шарко, может привести к ее деформации – при этом возникают костные выступы, изменяющие внешний вид ступни (также могут смещаться кости ступней и пальцев). Другие ее характеристики – снижение чувствительности и способности ощущать температуру, что дополнительно способствует травмированию конечностей.
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