«Приходят и уходят»: названы часто пропускаемые ранние симптомы рака поджелудочной
Ранние симптомы рака поджелудочной железы имеют прерывистый характер и часто производят ложное впечатление временных несерьезных нарушений.
Британский медицинский журнал (British Medical Journal или BMJ) опубликовал данные исследования, авторы которого изучали особенности проявления ранних признаков рака поджелудочной железы. Ученые констатировали, что эти симптомы были прерывистыми – они «то приходили, то уходили», при этом возникали за месяцы или даже за годы до постановки диагноза. Зачастую такие симптомы не воспринимались пациентами как что-то серьезное.
«На такие симптомы редко обращали внимание, пока не становилась очевидной закономерность в их возникновении, или не увеличивалась их частота, не появлялись дополнительные симптомы. Главным образом людей успокаивало то, что признаки, возникнув, вскоре проходили».
Ученые подчеркивают, что важно осознавать: прерывистые желудочно-кишечные симптомы могут иметь серьезную причину. По их словам, люди должны быть лучше осведомлены о такой особенности проявления рака поджелудочной железы.
Специалистами были названы часто пропускаемые ранние симптомы рака поджелудочной, которые «приходят и уходят».
- Диарея или запор, другие изменения в стуле.
- Боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда человек ест или лежит, и уменьшается, когда он наклоняется вперед
- Симптомы расстройства желудка: в частности, чувство вздутия живота.
- Потеря аппетита.
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