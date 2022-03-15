«Приходят и уходят»: названы часто пропускаемые ранние симптомы рака поджелудочной

«На такие симптомы редко обращали внимание, пока не становилась очевидной закономерность в их возникновении, или не увеличивалась их частота, не появлялись дополнительные симптомы. Главным образом людей успокаивало то, что признаки, возникнув, вскоре проходили».

Диарея или запор, другие изменения в стуле.

Боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда человек ест или лежит, и уменьшается, когда он наклоняется вперед

Симптомы расстройства желудка: в частности, чувство вздутия живота.

Потеря аппетита.