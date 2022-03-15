Гипертония: бактерии в полости рта могут играть роль в высоком давлении
Хотя гипертония легко поддается лечению, если ее не лечить, она может иметь серьезные последствия. К ним относятся повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечных приступов.
Национальная служба здравоохранения сообщает:
«Около трети взрослых имеют высокое кровяное давление, хотя многие этого не осознают. «Единственный способ узнать, высокое ли у вас кровяное давление, — это проверить свое кровяное давление».
Теперь новое исследование Американской кардиологической ассоциацией установило, что может существовать связь между микробиомом полости рта и высоким кровяным давлением, особенно у женщин в постменопаузе.
Оральный микробиом представляет собой группу микроорганизмов, обитающих во рту.
Исследователи из исследования пришли к выводу:
«Конкретные оральные бактерии связаны с исходным статусом АД и риском развития гипертонии у женщин в постменопаузе. Хотя связь была установлена, в исследовании добавлена оговорка: «Необходимы исследования для подтверждения этих наблюдений и выяснения механизмов».
Если у человека слишком высокое кровяное давление, это может существенно повлиять на риск развития ряда заболеваний, таких как сердечные заболевания, сердечные приступы, инсульт, сердечная недостаточность, заболевания периферических артерий, аневризмы аорты, заболевания почек и сосудистая деменция.
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American Heart Association
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Некоммерческая организация в США, спонсирующая медицинские исследования в области кардиологии, образовательные проекты о здоровом образе жизни и способствующая надлежащей медицинской помощи в целях снижения инвалидности и смертности, вызванных кардиологическими болезнями.
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