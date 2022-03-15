Гипертония: бактерии в полости рта могут играть роль в высоком давлении

«Около трети взрослых имеют высокое кровяное давление, хотя многие этого не осознают. «Единственный способ узнать, высокое ли у вас кровяное давление, — это проверить свое кровяное давление».

«Конкретные оральные бактерии связаны с исходным статусом АД и риском развития гипертонии у женщин в постменопаузе. Хотя связь была установлена, в исследовании добавлена оговорка: «Необходимы исследования для подтверждения этих наблюдений и выяснения механизмов».