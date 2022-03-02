Бактерии полости рта связали с гипертонией у женщин

«Поскольку заболевания пародонта и гипертония особенно распространены среди пожилых людей, поиск связи поможет улучшить профилактику гипертонии за счет более целенаправленного ухода за полостью рта», - рассказывает доктор Майкл Дж. Ламонте, один из ведущих авторов исследования, профессор в области эпидемиологии Университета штата Нью-Йорк в Буффало.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association, некоторые бактерии полости рта были связаны с развитием гипертонии у женщин в постменопаузе. Предыдущие исследования уже показывали, что артериальное давление, как правило, выше у людей с существующими заболеваниями пародонта. Однако новое исследование стало первым, в котором проспективно изучается связь между оральными бактериями и развитием гипертонии.Ученые оценили данные 1,2 тыс. женщин в постменопаузе в рамках исследования остеопороза и заболеваний пародонта. При включении в исследование ученые регистрировали артериальное давление и собирали образцы зубного налета из-под линии десен. Они также собрали информацию об использовании лекарств, истории болезни и образе жизни.На момент включения в исследование около 35 % участниц имели нормальное артериальное давление. Почти у 24 % участниц было повышенное артериальное давление. Около 40 % участниц имели гипертонию и лечились от нее.Ученые идентифицировали 245 уникальных штаммов бактерий в образцах зубного налета. Почти у трети женщин первой группы появились проблемы с давлением в период 10-летнего наблюдения. Ученые установили 10 бактерий, которые были связаны с повышением риска развития гипертонии на 10-16 %. Еще пять видов бактерий были связаны со снижением риска гипертонии на 9-18 %.Ранее MedikForum рассказывал, как здоровью помогает употребление клубники