Нужно ли беспокоиться из-за разных показателей давления в разных руках
У многих людей замер давления на левой руке отличается от аналогичного замера на правой. Британский врач Мартин Скарр ответил на вопрос о том, стоит ли волноваться по этому поводу.
Значительные различия в показателях артериального давления между левой и правой рукой - повод для беспокойства, который необходимо прояснить. Особенно, если это различие составляет от 15 мм ртутного столба и выше в показателях систолического давления. Именно эти показатели говорят о повышенном риске сердечно-сосудистых болезней, включая и тяжелые инфаркты, нередко приводящие к смерти. При измерении артериального давления мы получаем две цифры. Первая - это систолическое давление, которое показывает, что происходит внутри крупных артерий, когда сердце сокращается.
У молодых и здоровых людей артерии как правило эластичные, но с возрастом они постепенно накапливают отложения холестерина, из-за чего уровень гибкости снижается. Второй показатель - это диастолическое давление, которое измеряет воздействие крови на стенки между сокращениями сердца. Разница между показателями давления в двух руках признак того, что артерии с одной стороны тела могут быть более поражены атеросклеротическими бляшками.
Различия в показателях давления между левой и правой рукой статистически допустимы, но не слишком крупные. Поэтому в том случае, если эти цифры превышают указанные выше 15 мм ртутного столба, необходимо провести дополнительную проверку. Обращайте особое внимание на образ жизни и питание, проверьте щитовидную железу и уровень сахара в крови. Всё это тоже может приводить к заболеваниям артерий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
Оставить комментарий