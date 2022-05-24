Чем опасна разница в давлении при измерении на левой и правой руке: объясняет врач
Врач Алексей Жито рассказал в интервью, что разница в показателях АД, полученных при измерении на левой и правой руке, может сигналить об имеющейся патологии.
Многие люди с опытом измерения артериального давления знают, что проверять его цифры следует, проводя замеры на двух руках – право и левой. Врачи подтверждают: это действительно так. В том числе потому, что при измерении давления на левой и правой конечности может стать очевидной разница в параметрах АД. Медицинским специалистам такая разница может многое рассказать о здоровье человека, его вероятных проблемах с организмом.
«При измерении артериального давления важно проверять показатели на обеих руках, поскольку они могут отличаться», - заявил в беседе с репортером врач-кардиолог Алексей Жито.
Какая разница в показаниях давления – нормальная. Жито пояснил, что если цифры кровяного давления при измерении на разных руках отличаются на 10-15 пунктов, то волноваться не стоит, такой разрыв является нормой.
Какая разница опасна? По словам кардиолога, существенным считается различие показателей АД на левой и правой руке, если оно составляет 20-30 пунктов. Алексей Жито подчеркнул: обнаружив такую разницу при измерении давления на двух руках, нужно обращаться к врачу и выяснять, что может обусловливать столь серьезный разрыв в цифрах.
Почему могут различаться цифры АД на двух руках. Пятому каналу врач объяснил, что разнице нередко способствует гипертрофия одной из конечностей, которая чаще используется человеком и, соответственно, испытывает повышенную нагрузку.
Но также кардиолог назвал патологические причины.
- При возникающем синдроме лестничной мышцы могут повреждаться мышечные волокна, способствуя сдавливанию артерии.
- Опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные, тоже могут вызывать сдавливание артерий, провоцируя разницу в давлении.
- Атеросклероз, сопровождающийся отложением холестериновых бляшек внутри артерий – еще один возможный фактор влияния.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие углеводы помогают нормализовать показатели артериального давления.
Алексей Жито
Здоровье
терапевт эндокринолог кардиолог
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