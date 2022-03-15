Врач Романенко: какие заболевания могут возникнуть у переболевших ковидом

«Пострадать могут как соединительная, так и нервная ткани, легкие и сердце», - рассказала медик URA.RU

«После перенесенной инфекции нередко дебютируют такие заболевания, как сахарный диабет, может дать сбой щитовидная железа», - предупредила Романенко.