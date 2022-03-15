Врач Романенко: какие заболевания могут возникнуть у переболевших ковидом
Одним из частых последствий перенесенного ковида являются проблемы с поджелудочной железой и развитие такого заболевания как сахарный диабет.
В комментарии терапевта Татьяны Романенко были озвучены патологии, которые могут возникнуть у переболевших ковидом людей.
«Пострадать могут как соединительная, так и нервная ткани, легкие и сердце», - рассказала медик URA.RU.
Врач объяснила, что рецепторы, которые служат мишенью для вируса «короны», находятся в слизистой ткани, покрывающей как ротовую полость, так и внутренние органы. Таким образом воспалительная реакция может затронуть практически любой участок тела.
«После перенесенной инфекции нередко дебютируют такие заболевания, как сахарный диабет, может дать сбой щитовидная железа», - предупредила Романенко.
В свою очередь, врач-инфекционист, профессор Елена Мескина добавила, что у людей, переболевших ковидом, повышается риск суставных болезней (например, артрита), а также разнообразных неврологических отклонений.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подорвать здоровье поджелудочной железы могут привычные для многих россиян продукты.
Татьяна Романенко
Здоровье
терапевт, врач общей практики
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