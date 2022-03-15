Собака породы хаски обнаружила у своей хозяйки рак
50-летняя жительница Саутгемптона утверждает что её необычно дружелюбная собака породы хаски спасла своей хозяйке жизнь. Каким-то невероятным образом это животное обнаружило раковую опухоль в груди.
Таня Хибберд рассказала, что её любимая собака по кличке Сапфир неожиданно изменила поведение некоторое время тому назад. Ранее Сапфир вел себя независимо и почти не нуждался в ласках, но вдруг после того, как его хозяйка вернулась с двухнедельной поездки на Кипр, хаски стала проявлять совершенно нетипичное для себя дружелюбие. Собака постоянно стремилась обниматься со своей хозяйкой и тыкаться мордой ей в грудь. Поначалу Таня не придавала этому особого значения, но потом поняла, что морда собаки упирается в одну особую точку на груди, причём уже четыре недели подряд. Это подвигло женщину пойти на медицинское обследование.
Маммограмма показала существование массивной опухоли как раз в том самом месте, которое и вызывало интерес собаки. Довольно скоро у женщины диагностировали тройной негативный рак груди - не слишком часто встречающуюся разновидность опухолей молочных желез, отличающуюся очень быстрым ростом злокачественного новообразования. К счастью, опухоль перехватили вовремя, и женщина прошла через несколько сеансов химиотерапии, хирургическую операцию, а затем и облучение.
Таня рассказала, что Сапфир появился на свет как раз в день смерти её отца от неходжкинской лимфомы. Сейчас у женщины нет опухолей, и она очень хочет сказать другим владельцам домашних животных: обязательно обращайте внимание на необычное поведение своих любимцев. Если они проявляют повышенный интерес к вам и вашему телу, возможно, тем самым они просто хотят сказать, что с вами что-то не то. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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