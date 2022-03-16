Вы громко храпите? 6 проблем со здоровьем, которые встречаются у храпунов

«Чем громче и дольше вы храпите каждую ночь, тем больше вероятность того, что в долгосрочной перспективе вы перенесете инсульт», - предупреждают медики.

Сильная усталость, простуда или стресс – все это может повлиять на то, что ночью вы будете храпеть. Если храп возникает лишь время от времени, он не является проблемой. Но если вы храпите каждую ночь, стоит насторожиться и понаблюдать, нет ли у вас, помимо храпа, каких-либо нежелательных или необъяснимых симптомов. Тем более, когда ночной храп оказывается громким.Имеющиеся данные говорят, что у храпунов встречаются определенные проблем со здоровьем.Ученые полагают, что мощный громкий храп может быть связан с повышенным риском атеросклероза сонных артерий – в его случае артерии на шее сужаются из-за накопления жировых, холестериновых бляшек. В долгосрочной перспективе это может повысить риск инсульта.Нерегулярное сердцебиение – распространенное явление у людей, склонных к длительному храпу или апноэ во сне. Эксперты говорят, что у пациентов с апноэ во сне могут происходить повторяющиеся эпизоды мерцательной аритмии, считающейся очень опасной.Частые пробуждения ночью, чтобы сходить в туалет помочиться, могут объясняться потерей контроля над мочевым пузырем. Но также никтурия свойственна мужчинам и женщинам, которые являются храпунами.Громкий храп может означать, что человек страдает апноэ во сне – данное нарушение характеризуется периодическими остановками дыхания у спящих людей. Следствием таких остановок становится плохое снабжение мозга кислородом, из-за чего усиливается склонность к психоэмоциональным проблемам.Согласно исследованиям, храпуны статистически чаще страдают от утренних головных болей и состояния разбитости.Нередко человек, который громко храпит и мешает спать, обладает повышенной массой тела – его лишний жир скапливается вокруг шеи и мешает нормально дышать ночью. Хорошая новость в том, что то в этом случае проблема храпа решается похудением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение продолжительности сна может указывать на начавшееся развитие деменции.