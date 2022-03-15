Грозит ли вам деменция? «Необычный» режим сна может быть ранним предвестником

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мужчина спит

Деменция начинает развиваться задолго до появления ее характерных проблем, одним из  ранних предвестников является «необычный» режим сна, возникающий задолго до потери памяти.

Возникшая у человека деменция с возрастом усугубляется: способность запоминать какую-либо информацию утрачивается, аналитическое мышление разрушается. Однако, вопреки распространенному мнению, потеря памяти не всегда является первым признаком прогрессирующего мозгового заболевания. По данным исследования, опубликованного в журнале Neurology,

«необычный режим сна может возникнуть задолго до того, как начнут проявляться такие симптомы, сигналящие об ухудшении памяти».

В частности, ученые полагают, что ранним предвестником деменции является сдвиг в сторону более длительных периодов сна.
В ходе исследования эксперты проанализировали изменения в продолжительности сна у 2 457 взрослых человек за 13-летний период. 234 человека за это время стали страдать деменцией, из них у 181 человека была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ученые резюмировали, что

«сон продолжительностью более 9 часов в день связан с повышенным риском развития деменции по сравнению со сном менее 9 часов».

Специалисты уточняют: о повышенном риске развития деменции свидетельствует изменение сна – переход от сна протяженностью менее 9 часов к более долгому. По словам исследователей более длительные периоды сна ассоциируются с уменьшением объема головного мозга.

В свою очередь, слишком короткий сон тоже может говорить об ухудшении мозговой деятельности. Люди с продолжительностью сна менее 6 часов плохо проходят тесты на мышление.

Ранее портал MedikForum.ru писал о крайне негативном воздействии на здоровье человека освещения по ночам.
Теги : симптомы деменции, ранние симптомы, продолжительность сна