Грозит ли вам деменция? «Необычный» режим сна может быть ранним предвестником
Деменция начинает развиваться задолго до появления ее характерных проблем, одним из ранних предвестников является «необычный» режим сна, возникающий задолго до потери памяти.
Возникшая у человека деменция с возрастом усугубляется: способность запоминать какую-либо информацию утрачивается, аналитическое мышление разрушается. Однако, вопреки распространенному мнению, потеря памяти не всегда является первым признаком прогрессирующего мозгового заболевания. По данным исследования, опубликованного в журнале Neurology,
«необычный режим сна может возникнуть задолго до того, как начнут проявляться такие симптомы, сигналящие об ухудшении памяти».
В частности, ученые полагают, что ранним предвестником деменции является сдвиг в сторону более длительных периодов сна.
В ходе исследования эксперты проанализировали изменения в продолжительности сна у 2 457 взрослых человек за 13-летний период. 234 человека за это время стали страдать деменцией, из них у 181 человека была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Ученые резюмировали, что
«сон продолжительностью более 9 часов в день связан с повышенным риском развития деменции по сравнению со сном менее 9 часов».
Специалисты уточняют: о повышенном риске развития деменции свидетельствует изменение сна – переход от сна протяженностью менее 9 часов к более долгому. По словам исследователей более длительные периоды сна ассоциируются с уменьшением объема головного мозга.
В свою очередь, слишком короткий сон тоже может говорить об ухудшении мозговой деятельности. Люди с продолжительностью сна менее 6 часов плохо проходят тесты на мышление.
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