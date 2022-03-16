Грудное вскармливание: чем полезно материнское молоко для новорожденных

«Молозиво состоит из белых кровяных телец, которые выполняют роль естественных антибиотиков. Они препятствуют проникновению в неокрепший организм инфекций, бактерий и вирусов, помогают сохранять здоровую микрофлору в еще неокрепшем кишечнике малыша», — говорит специалист.

Эксперт объяснила, что наибольшую ценность для иммунной системы малыша материнское молоко имеет именно в первые часы и даже минуты его жизни. Поэтому так важно первый раз приложить ребенка к груди как можно раньше. Желательно сделать это в течение часа после рождения.Даже нескольких грамм молозива (полноценного молока сразу после родов может еще не быть) достаточно для начала естественной иммунизации новорожденного и постепенного запуска пищеварительной системы и выделительных органов.Густое молозиво отличается от обычного материнского молока, которое начнет вырабатываться чуть позже, насыщенностью и концентрацией полезных веществ.Преимущества грудного вскармливания перед искусственными кашами и смесями очевидны, тем более на ранних этапах. Пребиотики, которыми богато материнское молозиво, укрепят иммунитет новорожденного, будут способствовать развитию и росту всего организма. Также молозиво выполняет роль естественного слабительного, благодаря чему удастся избежать крайне нежелательной проблемы запоров у новорожденных.