Мифы и факты о самообследовании молочных желез

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Мифы и факты о самообследовании молочных желез

Не надо сразу паниковать, если при подобном обследовании вы выявляете уплотнения. У многих женщин такие шишки имеются постоянно.
 
Самостоятельное обследование молочных желез — это процедура, которой следуют, чтобы знать о своем здоровье и замечать связанные с грудью изменения, способные происходить периодически. Это важный инструмент в диагностике, особенно в сочетании с регулярными медицинскими осмотрами у врача и маммограммами. Самостоятельный осмотр молочных желез — удобный и бесплатный инструмент, который можно применять регулярно и в любом возрасте. Он помогает женщинам ознакомиться с тем, как обычно выглядит и ощущается их грудь. Однако следует немедленно сообщать о любых изменениях в молочных железах медицинскому работнику.
 
Миф: все опухоли молочной железы являются раковыми.
 
Факт: не все уплотнения в груди являются раком. Некоторые так называемые «шишки» наблюдаются в груди почти всю жизнь и не представляют никакого вреда.
 
Миф: опухоль молочной железы на ощупь болезненная.
 
Факт: большинство злокачественных новообразований при раке молочной железы безболезненны и становятся болезненными только в запущенных случаях.
 
Миф: необходим ежедневный осмотр.
 
Факт: в норме молочные железы подвергаются периодическим изменениям из-за колебаний уровня гормонов во время менструального цикла.
 
Миф: большая грудь увеличивает риск рака молочной железы.
 
Факт: повышенная эстрогенная стимуляция приводит к увеличению риска рака молочной железы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Теги : самообследование молочных желез, рак груди