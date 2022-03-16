Убийцы лимфы. Чем опасны дезодоранты-антиперспиранты?

«В молодости я сама пользовалась такими дезодорантами и не понимала, насколько они вредны. И только став квалифицированным специалистом, смогла разобраться в этой проблеме, углубившись в состав этих средств».

С проблемой неприятного запаха пота каждый борется по-своему. Но самый популярный способ — это, конечно, дезодорант. На самом деле, вреда от него больше, чем пользы, считает нутрициолог-биохимик Екатерина Новикова.Эксперт утверждает, что большинство дезодорантов токсичны и опасны для здоровья. Решая проблему неприятного запаха, они создают массу других проблем со здоровьем, которые накапливаются в перспективе.Механизм действия дезодорантов основан на блокировании работы потовых желез, нарушении естественного процесса выделения пота. Ведь пот предназначен не только для терморегуляции, но и для выведения наружу токсинов и ядов, а также других продуктов жизнедеятельности. А если токсины не выводятся, значит, что они накапливаются внутри.Основной удар принимает на себя лимфатическая система. Но ее ресурсы не безграничны, и рано или поздно, когда накапливается критическая масса токсинов, лимфатическая система дает сбой. А он по цепочке влечет за собой сбой целого ряда других органов и систем.Из-за близкого расположения к стрессовой зоне в первую очередь рискуют пострадать молочные железы. Мастопатия — самое безобидное из последствий. Если не обратить внимание на проблему на этом этапе, далее могут пострадать суставы, слизистые оболочки, кожа и даже органы дыхания.Также эксперт обращает внимание на такой компонент в составе дезодорантов, как алюминий. Он способен спровоцировать рак молочных желез. Красители, парабены и другая синтетика в составе, естественно, не самым лучшим образом скажутся на здоровье.Чтобы решить проблему неприятного запаха пота без вредных дезодорантов, врач рекомендует откорректировать питание, чаще устраивать чистки организма и проходить программы детокса, уделить внимание очищению и разгону лимфатической системы. Наличие неприятного запаха пота говорит о том, что лимфа, которая выполняет роль канализации в нашем теле, загрязнена токсинами.Если обойтись без дезодоранта не получается, нутрициолог рекомендует отдать предпочтение натуральным, изготовленным на основе соды. Они не блокируют потоотделение, а только препятствуют появлению неприятного запаха, не давая размножаться бактериям.