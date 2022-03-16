Высокое давление: контрольные признаки могут включать кровавые пятна в глазах

«Пятна крови в глазах (субконъюнктивальное кровоизлияние) чаще встречаются у людей с диабетом или высоким кровяным давлением, но ни одно из состояний не вызывает пятен крови. Мушки в глазах также не связаны с высоким кровяным давлением. Однако глазной врач (офтальмолог) может обнаружить повреждение зрительного нерва, вызванное невылеченным высоким кровяным давлением».

"Покраснение лица происходит, когда кровеносные сосуды на лице расширяются. Инфекция может возникнуть непредсказуемо или в ответ на определенные триггеры, такие как воздействие солнца, холодная погода, ветер с острой пищей, горячие напитки и средства по уходу за кожей".