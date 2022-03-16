Высокое давление: контрольные признаки могут включать кровавые пятна в глазах
Высокое давление диагностируется, когда кровь, текущая по венам, оказывает слишком большое давление на стенки артерий. Это опасно, поскольку может вызвать разрыв сосуда или образование тромба. Однако предупредительных признаков мало, поэтому это состояние часто называют «тихим» убийцей. Однако пятна крови в глазах могут свидетельствовать о высоком кровяном давлении.
Высокое кровяное давление в основном бессимптомно, но некоторые признаки были неубедительно связаны с этим состоянием. По данным Американской кардиологической ассоциации, пятна крови в глазах могут быть признаком высокого кровяного давления. Следует отметить, что хотя эти признаки могут быть косвенно связаны с заболеванием, они не всегда вызваны им.
«Пятна крови в глазах (субконъюнктивальное кровоизлияние) чаще встречаются у людей с диабетом или высоким кровяным давлением, но ни одно из состояний не вызывает пятен крови. Мушки в глазах также не связаны с высоким кровяным давлением. Однако глазной врач (офтальмолог) может обнаружить повреждение зрительного нерва, вызванное невылеченным высоким кровяным давлением».
Наиболее очевидным признаком заболевания глаз является ярко-красное пятно на белке глаза, которое, несмотря на свой тревожный вид, безболезненно.
Еще одним осложнением, косвенно связанным с высоким кровяным давлением, может быть покраснение лица, добавляет Американская кардиологическая ассоциация (AHA).
"Покраснение лица происходит, когда кровеносные сосуды на лице расширяются. Инфекция может возникнуть непредсказуемо или в ответ на определенные триггеры, такие как воздействие солнца, холодная погода, ветер с острой пищей, горячие напитки и средства по уходу за кожей".
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American Heart Association (AHA)
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