Инсульт: 6 менее распространенных признаков, к которым следует относиться серьезно
Врачи называют пять менее распространенных признаков инсульта головного, о которых «следует знать».
Даже если вы считаете, что инсульт вам не грозит, знать его симптомы полезно – такое знание может спасти жизнь. Врачи отмечают, что инсульт может случиться с кем угодно, в любом возрасте и в любое время. По словам медиков из Ассоциации инсульта, существуют малораспространенные признаки, к которым, по их словам, следует относиться серьезно.
- Внезапная слабость или онемение на одной стороне тела, включая ноги, руки или ступни.
- Трудность с подбором слов, невозможность нормально говорить.
- Внезапное помутнение зрения или потеря зрения в одном или двух глазах.
- Внезапная потеря памяти или спутанность сознания.
- Головокружение, внезапное падение.
- Внезапная очень сильная головная боль.
Ученые напоминают, что некоторые факторы повышают риск инсульта: в ним относятся курение, высокое кровяное давление, ожирение, диабет, высокий уровень холестерина, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стресс. Шансов пострадать от инсульта становится больше в возрасте старше 55 лет, но четверть их случаев приходится на молодых людей.
Вот четыре наиболее распространенных признака.
- Сильная слабость: человек не может стоять на ногах.
- Перекос лица: человек не может улыбаться, у него опускаются уголки рта, глаз.
- Слабость рук: человек не может поднять обе руки.
- Проблемы с речью: человек не может повторить сказанные ему слова, если его попросить.
Ассоциация инсульта (Stroke Association)
Здоровье
организация в Великобритании, занимается деятельностью по предотвращению инсульта и оказанием помощи людям, пострадавшим от него
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