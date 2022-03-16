Какие контрацептивы выбрать: рейтинг надежности

«У химических контрацептивов индекс надежности примерно такой же — около 20 женщин из 100 забеременели, несмотря на предпринятые меры. Их механизм действия основан на нейтрализации сперматозоидов», — говорит доктор.

Эксперт обратила внимание, что существует несколько групп контрацептивов. Самые распространенные — барьерные, химические и биологические. У каждой группы свой индекс — он определяется по числу женщин, которые несмотря на предпринятые меры защиты, все-таки забеременели.К барьерным контрацептивам относятся презервативы, они бывают мужские и женские. Стоит отметить, что надежность мужских выше — забеременели 18 женщин из 100. В то время, как используя женские презервативы, 25 женщин из 100.Наиболее надежной считается внутриматочная спираль. Хотя этот метод справедливо было бы назвать абортивным. Ведь спираль, в отличие от презерватива, не препятствует зачатию. После того, как яйцеклетка уже оплодотворена, она мешает ей прикрепиться к матке. Несмотря на большое число противников этого метода, его эффективность высока — всего три женщины из 100 использующих спираль забеременели.Самыми сомнительными и ненадежными специалист считает биологические методы контрацепции. Один из них — календарный. Его суть заключается в том, что женщина сама пытается определить день овуляции, исходя из своего месячного цикла. Угадать день, когда риск забеременеть наиболее высок, можно и по базальной температуре. Если день определен правильно, надежность этого метода достаточно высока.Надежными считаются и оральные контрацептивы, однако они имеют много побочных эффектов из-за влияния на гормональную систему.