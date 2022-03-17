Ароматерапия: какое «лекарство» выбрать от стресса?
Ароматерапия давно известна своими исцеляющими свойствами при самых различных заболеваниях. Оказывается, что с ее помощью можно вылечить даже стресс.
Диетолог Людмила Денисенко уже много лет считает ароматерапию одним из главных своих помощников, независимо от того, с какой историей болезни пришел к ней пациент.
«Полезные свойства эфирных масел — прекрасная альтернатива традиционной медицине. Главное — знать, что и в каком случае применять, чтобы получить ожидаемый эффект», — говорит доктор.
Эфирное масло ниаули (или найоли) — не самое популярное в нашей стране. Если масло чайного дерева, пихты или кедра есть во многих домашних аптечках, то о масле ниаули слышали единицы. Между тем оно очень полезно.
Аромат масла лёгкий и пряный, с оттенками камфоры и эвкалипта. Некоторые путают его с маслом нероли. Но его добывают из цветов апельсинового дерева, а масло ниаули — из дерева мелалеуки.
Важно их отличать, поскольку свойства их также сильно разнятся. Масло ниаули — отличное лекарство при различных эмоциональных потрясениях. Оно поможет избавиться от раздражительности и плаксивости, вызванной стрессовой ситуацией.
Ароматное масло приводит в норму эмоциональный фон, помогает уравновесить настроение, при этом сохранить интеллектуальную продуктивность.
Если вам не хватает выдержки и спокойствия, вы стали замечать за собой вспыльчивость и резкость, вас преследуют эмоциональные «качели», попробуйте добавить в коллекцию своих ароматов масло ниаули. Также оно не будет лишним при сбоях менструального цикла, лечении герпеса и цистита.
Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Людмила Денисенко
Здоровье
Врач-диетолог, член Российского национального общества диетологов, Европейской Ассоциации по изучения ожирения
Оставить комментарий