Ароматерапия: какое «лекарство» выбрать от стресса?

«Полезные свойства эфирных масел — прекрасная альтернатива традиционной медицине. Главное — знать, что и в каком случае применять, чтобы получить ожидаемый эффект», — говорит доктор.

Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Диетолог Людмила Денисенко уже много лет считает ароматерапию одним из главных своих помощников, независимо от того, с какой историей болезни пришел к ней пациент.Эфирное масло ниаули (или найоли) — не самое популярное в нашей стране. Если масло чайного дерева, пихты или кедра есть во многих домашних аптечках, то о масле ниаули слышали единицы. Между тем оно очень полезно.Аромат масла лёгкий и пряный, с оттенками камфоры и эвкалипта. Некоторые путают его с маслом нероли. Но его добывают из цветов апельсинового дерева, а масло ниаули — из дерева мелалеуки.Важно их отличать, поскольку свойства их также сильно разнятся. Масло ниаули — отличное лекарство при различных эмоциональных потрясениях. Оно поможет избавиться от раздражительности и плаксивости, вызванной стрессовой ситуацией.Ароматное масло приводит в норму эмоциональный фон, помогает уравновесить настроение, при этом сохранить интеллектуальную продуктивность.Если вам не хватает выдержки и спокойствия, вы стали замечать за собой вспыльчивость и резкость, вас преследуют эмоциональные «качели», попробуйте добавить в коллекцию своих ароматов масло ниаули. Также оно не будет лишним при сбоях менструального цикла, лечении герпеса и цистита.