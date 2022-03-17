Болезненная менструация: норма или нет?

«В течение месячного цикла в матке накапливаются сгустки эндометрия. Это ткань, которая покрывает матку изнутри. Когда мышцы матки начинают сокращаться под воздействием гормонов-простагландинов, они как бы выталкивают эндометрий наружу, освобождая полость матки», — поясняет врач причину болезненных ощущений.

С неприятными ощущениями во время месячных сталкиваются многие женщины: боль внизу живота или в районе поясницы. Это результат интенсивного сокращения матки.Чем интенсивнее сокращаются мышцы, тем острее болевой синдром. То есть боль в данном случае не является симптомом какого-то заболевания или сбоя в женском организме. Это физиологический процесс. А вот на интенсивность и продолжительность болезненных ощущений стоит обратить внимание.Боль может возникать не только во время месячных, но и за несколько дней до начала менструации. Чаще с этой проблемой сталкиваются молодые девушки в возрасте до 18 лет. Причина в скачке половых гормонов.Гораздо болезненнее менструация может проходить у слишком худых девушек и женщин — из-за слабо развитого мышечного каркаса матки.Причиной болезненных месячных могут быть и психо-эмоциональные факторы. Стресс значительно снижает болевой порог, соответственно менструация переносится сложнее, боли ощущаются сильнее.Доктор отмечает, что болезненные ощущения во время менструации — это нормально, но по 10-бальной шкале оценки они не должны превышать 7 баллов. Если боли настолько сильные, что вы вынуждены нарушать привычный образ жизни, стоит обратиться за консультацией к врачу.