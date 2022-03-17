Преимущества гомеопатии в значительной степени преувеличены
Исследование учёных из Австрии показало, что так называемая доказанная польза гомеопатии в высшей степени преувеличена на основе очень слабых научных клинических исследований. Гомеопатия представляет собой альтернативную медицину, основанную на значительном растворении действующих субстанций.
Насчитывающая уже 200 лет гомеопатия имеет незаслуженно высокую репутацию, как показало исследование австрийских ученых из Дунайского университета. Хотя гомеопаты часто приводят в качестве обоснования своей состоятельности те или иные научные исследования, до сих пор ни одно из них с убедительной достоверностью не показало, что этот вид терапии более эффективен, чем плацебо. И вот эксперты провели новый анализ, ещё более пошатнувший репутацию гомеопатии и пробивший новые дыры в том объеме доказательств её состоятельности, которые часто приводятся в пример.
Эксперты установили, что десятки клинических исследований, оценивающих гомеопатические медикаменты, остаются неопубликованными. А значит, полученные выводы могут и не совпадать с теми представлениями их авторов, которые их озвучивали. Более того, почти 25% исследований, которые всё-таки были опубликованы, скорректировали основные выводы непосредственно перед публикацией. А это является научным подтверждением смещения акцентов в той или иной работе. Всё это позволяет исследователям в области гомеопатии просто подгонять результаты, которые они хотят получить.
Исследователи из Австрии полагают, что полученные ими выводы доказывают очень значительно нехватку научных и этических стандартов гомеопатии, а также недостаток убедительных исследований, подтверждающих её пользу. Кроме того, речь идёт её предвзятости с отчётностью, при которой может показаться, что тот или иной метод лечения работает, поскольку публикуются только те исследования, которые показывают его положительный результат. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дунайский университет Кремс
Здоровье
австрийский университет, специализирующийся на послевузовском образовании. Он расположен в Кремс-ан-дер-Донау , Нижняя Австрия
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