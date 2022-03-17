Уникальное лекарство снижает риск женщин с «геном Анджелина Джоли»
Революционное лекарство может существенно уменьшить риск женщин с «геном Анджелина Джоли» умереть от рака груди. Таковы итоги исследования с участием 2 000 представительниц прекрасного пола.
«Геном Анджелина Джоли» называют мутации генов BRCA1 и BRCA2, которые повышают вероятность развития рака груди и яичников до 80%. Такое название данные гены получили после того, как как к ним привлекла публичное внимание кинозвезда Анджелина Джоли. Её мама также обладала данными мутациями и умерла от рака груди. Для того, чтобы не стать жертвой этой опухоли, Джоли прошла через добровольную мастэктомию и гистерэктомию, после чего также призвала женщин, чьи родственники сталкивались с опухолевыми заболеваниями молочных желёз, проходить через генетический анализ. По мнению некоторых экспертов, это спасло тысячи жизней.
Однако удаление груди - это довольно болезненная в психологическом плане процедура, и некоторые женщины предпочитают её не осуществлять. Но могут ли им помочь лекарства, если они уже столкнулись с опухолями? Эксперты из Института онкологических исследований в Лондоне наблюдали за двумя тысячами представительниц прекрасного пола, имевшими мутации генов BRCA1 и BRCA2, у которых уже развился рак груди на ранней стадии. Половина получала таблетки олапариба дважды в день, а другие плацебо. Оказалось, что смертность в первой группе через 4 года была на 32% ниже, и благотворительные общества помощи жертвам опухолей молочных желез уже назвали результаты этих исследований «весьма воодушевляющими». Теоретически олапариб может сберечь жизни многих тысяч женщин.
У каждой женщины есть гены BRCA1 и BRCA2, которые в норме защищают их от опухолей груди и яичников, восстанавливая клеточные повреждения. Но мутации этих генов вызывают дисфункцию клеток, из-за чего риск опухоли, напротив увеличивается. Приблизительно 5% всех опухолей груди связаны с этой парой неправильных генов, которые и прославились благодаря знаменитой голливудской актрисе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт онкологических исследований в Лондоне
Здоровье
Государственный исследовательский институт и учреждение -член Лондонского университета в Лондоне, Великобритания, специализирующееся в области онкологии
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