Как избавиться от отеков: взгляд изнутри

«Хотим избавиться от отеков — уменьшаем углеводы в рационе, иначе все другие усилия не дадут никаких результатов», — говорит врач.

Эксперт поясняет, что одна молекула глюкозы способна притягивать и прикреплять к себе в четыре раза больше молекул воды. То есть отечность — это ни что иное, как скопившаяся в тканях жидкость.Однако углеводы — не единственные пособники отеков. Отказаться придется не только от сладкого, но и от алкоголя. Дело в том, что все спиртные напитки нарушают электролитный баланс в организме, обезвоживают его, сливая вместе с жидкостью и необходимый запас минералов.Чтобы хоть как-то восполнить потери и нейтрализовать токсины, организм начинает в экстренном режиме запасаться. Именно поэтому с похмелья часто хочется пить. Организм утоляет жажду и накапливает воду. Отсюда отеки.В случае с алкогольным обезвоживанием доктор рекомендует пить не просто воду, а качественные минеральные воды. Они помогут восстановить тот самый водно-солевой баланс и восполнить дефициты.Прямое отношение к появлению отеков имеет и лимфа, забитая до отказа токсинами. Чтобы хоть как-то уменьшить концентрацию ядов, организм начинает разбавлять грязную лимфу водой. И это также приводит к образованию отечности.Помочь организму и разогнать лимфоток можно и другими способами: баня, сауна, массаж и лимфокач — специальный комплекс упражнений. Ведь лимфа, в отличие от крови, не может качать себя сама. В движения ее приводит только наша физическая активность.Следите за питанием, ведите здоровый образ жизни, пейте много воды и увеличивайте двигательную активность. И тогда ваш организм забудет о проблеме отеков.