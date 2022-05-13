Отеки: в чем причина и как их убрать?

«Главный орган, который отвечает за водный обмен в нашем организме, — это почки. При сниженной функции почек в организме задерживается жидкость и возникают отёки», — отмечает эксперт.

Чтобы избавиться от отеков, нужно для начала понять причину их появления. Одна из наиболее популярных — сбои в работе почек.На появление отеков может влиять и щитовидная железа. Когда ее функции снижены, обменные процессы замедляются, жидкость плохо выводится из организма. Кроме отеков, появляется еще и лишний вес.Нехватка белка в рационе также сказывается на отечности. Также жидкость плохо выводится из тканей при инсулинорезистентности.Огромную роль играет питание. При избыточном потреблении сладкого отеки неизбежны. Одна молекула воды способна удерживать четыре молекулы H2O.Аналогичный эффект на организм оказывает молочная продукция, вернее, ее избыток. Непереносимость лактозы чревата не только отечностью, но и сбоями пищеварительной системы, проблемами с кожей.Надпочечники — серые кардиналы гормональных процессов в нашем организме. Когда эти органы дают сбой (например, на фоне затянувшегося стресса), они начинают вырабатывать много кортизола. Вместе с альдостероном этот гормон регулирует водно-солевой обмен, задерживая в организме жидкость.Ну и самая распространенная причина отечности — это чрезмерное потребление соли. Соль способствует повышению давления, задерживает жидкость. Старайтесь съедать не более 3-4 г соли в сутки.Чтобы узнать актуальную для вас причину отечности, нужно сдать анализы, после чего проанализировать свой режим питания и при необходимости откорректировать его. По назначению доктора можно употреблять мягкие мочегонные препараты, соблюдать питьевой режим.