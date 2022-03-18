«Прижигание» дыхательных путей поможет одолеть тяжелую астму
Одним из способов облегчение симптомов у пациентов с тяжелой астмой может быть специфическая процедура, которая как бы прожигает часть дыхательных путей. В медицине её называют бронхиальной термопластикой.
Значительное количество пациентов с астмой получают облегчение благодаря ингаляторам, таблеткам или инъекциям. Но у некоторых жертв этой тяжелой болезни недуг прогрессирует, несмотря на все терапевтические вмешательства. И в этом случае на помощь может прийти передовая процедура, которая как бы разогревает их дыхательные пути, что упрощает процесс дыхания и снижает симптоматику болезнь. Речь о бронхиальной термопластике. Она за счет высокой температуры сокращает гладкие мышцы лёгких, предотвращая их стягивание и тем самым приступы астмы.
В 2010 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало добро на использование этой процедуры для самых тяжелых астматиков. По данным Клиники Кливленда, до 10% жертв астмы обладают такой формой болезни, которую невозможно контролировать с помощью ингаляторов или других лекарств. И вот теперь новое клиническое исследование с участием почти 300 пациентов показало, что бронхиальная термопластика улучшает их симптоматику и через 5 лет после процедуры.
У таких пациентов отмечалось меньшее количество тяжёлых приступов астмы, они реже посещали отделения неотложной помощи, госпитализировались, применяли меньшее количество кортикостероидных препаратов. Это ещё один тип терапии астмы, который позволяет сократить количество приступов. Хотя вылечить астму невозможно, данная методика намного повышает качество жизни таких пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Кливленда
Здоровье
крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд (штат Огайо)
Оставить комментарий