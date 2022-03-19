Симптомы болезней почек, которые нельзя игнорировать
Заболевания почек относятся к недугам, при наличии которых нужно обязательно посещать врача. И вот некоторые наиболее заметные признаки этих болезней.
Отеки на лодыжках, ступнях или ногах: в этих местах начинают появляться отеки, особенно при надавливании. Их называют точечными отеками. Когда функция почек ухудшается, происходит задержка натрия, что вызывает отек голени и лодыжек. Любой человек, заметивший впервые возникший отек стопы, должен немедленно пройти проверку функции почек у нефролога.
Слабость: болезнь почек почти всегда сопровождается ранней утомляемостью. Этот симптом становится все более распространенным по мере прогрессирования почечной недостаточности. Вы можете чувствовать себя более усталым или утомленным, чем обычно, когда выполнение простых действий требует отдыха. Это в основном связано с накоплением токсинов и примесей в кровотоке в результате плохой функции почек. Поскольку это неспецифический симптом, его часто упускают из виду и недостаточно исследуют.
Снижение аппетита: в результате накопления токсинов, таких как мочевина, креатинин и кислоты, у человека подавляется аппетит. Кроме того, по мере прогрессирования заболевания почек больные отмечают появление металлического привкуса во рту. Если человек испытывает раннее насыщение при очень малом количестве еды в течение дня, это должно вызвать тревогу - следует проверить функцию почек.
Ранняя утренняя тошнота и рвота: ранняя утренняя тошнота, которая возникает, когда человек идет утром в ванную, чтобы почистить зубы, также является одним из самых ранних признаков плохой функции почек. Она, к слову, способствует отсутствию аппетита. Множественные эпизоды рвоты и полная потеря аппетита обычны для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности.
Анемия: когда у человека падает уровень гемоглобина, он может казаться бледным, даже если нет видимых признаков потери крови из организма. Это один из наиболее распространенных побочных симптомов заболевания почек. Он также может привести к слабости и истощению. Низкие уровни эритропоэтина (эритропоэтин вырабатывается в почках) и железа, а также накопление токсинов, приводящее к подавлению костного мозга, — это лишь некоторые из причин анемии.
Изменения частоты мочеиспускания: необходимо внимательно следить за диурезом. Например, при болезнях почек может снижаться поток мочи или увеличиваться частота мочеиспускания, особенно ночью (никтурия). Это может быть предупредительным признаком того, что блоки почечной фильтрации были или вот-вот будут повреждены. У мужчин это иногда может быть признаком инфекции мочевыводящих путей или увеличения простаты. Поэтому о любых изменениях диуреза следует сообщать нефрологу.
Кровь в моче или пена: на присутствие белка в моче указывает чрезмерное пенообразование в моче (которое в нормальных условиях должно быть незначительным). Когда функция фильтрации почек повреждена, белок и клетки крови начинают просачиваться в мочу. Помимо заболевания почек, кровь в моче может указывать на опухоли, камни в почках или любую форму инфекции. Кроме того, гной в моче, сопровождающийся лихорадкой или ознобом, может быть признаком серьезной инфекции мочевыводящих путей. О любых изменениях цвета, консистенции или типа мочи следует как можно скорее сообщать нефрологу.
Сухая и зудящая кожа: является признаком тяжелой почечной недостаточности. При нарушении функции почек в организме накапливаются токсины, что приводит к зуду, сухости и неприятному запаху кожи.
Боль в спине или внизу живота: такая боль может указывать на проблемы с почками, такие как камни в почках или пиелонефрит. Боль внизу живота также может быть вызвана инфекцией мочевого пузыря или камнем в мочеточнике (трубке, соединяющей почку и мочевой пузырь). Такие симптомы не следует упускать из виду, и они должны сопровождаться визуализирующим исследованием вроде рентгенографии KUB или УЗИ брюшной полости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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