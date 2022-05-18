10 симптомов полного отказа почек

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10 симптомов полного отказа почек

Тревожные симптомы, которые посылает нам организм, ни в коем случае нельзя игнорировать. Особенно, если это касается здоровья почек. 
 
Повреждение почек - смертельно опасная патология, если ее вовремя не лечить. Когда почки перестают фильтровать токсины, организм ими просто перегружается. Это может привести к почечной недостаточности, опасной для жизни. Что вызывает повреждение почек? Причин у этой патологии может быть много. Некоторые из наиболее распространенных:
 
Последствия некоторых хронических или острых заболеваний
 
Сильное обезвоживание
 
Недостаточный приток крови к почкам
 
Прямое воздействие токсичных элементов
 
Что же происходит в тот момент, когда почки перегружаются? Мы можем наблюдать следующие симптомы:
 
Внезапное уменьшение количества мочи
 
Необъяснимые отеки в ногах, лодыжках и ступнях из-за задержки жидкости
 
Трудности с дыханием
 
Чрезвычайная усталость, упадок сил
 
Боли или давление в груди
 
Тошнота
 
Спутанность сознания
 
Судороги
 
Изменение цвета мочи
 
Пенистая моча с резким, неприятным запахом
 
При всех подобных симптомах, не откладывая ни на минуту, сразу обращайтесь за врачебной помощью! (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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