10 симптомов полного отказа почек
Тревожные симптомы, которые посылает нам организм, ни в коем случае нельзя игнорировать. Особенно, если это касается здоровья почек.
Повреждение почек - смертельно опасная патология, если ее вовремя не лечить. Когда почки перестают фильтровать токсины, организм ими просто перегружается. Это может привести к почечной недостаточности, опасной для жизни. Что вызывает повреждение почек? Причин у этой патологии может быть много. Некоторые из наиболее распространенных:
Последствия некоторых хронических или острых заболеваний
Сильное обезвоживание
Недостаточный приток крови к почкам
Прямое воздействие токсичных элементов
Что же происходит в тот момент, когда почки перегружаются? Мы можем наблюдать следующие симптомы:
Внезапное уменьшение количества мочи
Необъяснимые отеки в ногах, лодыжках и ступнях из-за задержки жидкости
Трудности с дыханием
Чрезвычайная усталость, упадок сил
Боли или давление в груди
Тошнота
Спутанность сознания
Судороги
Изменение цвета мочи
Пенистая моча с резким, неприятным запахом
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