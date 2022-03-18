Почему потеют руки? Невролог назвал причины

23 Фото: pixabay
Ладони

Невролог Святослав Масович рассказал об основных причинах гипергидроза — повышенного потоотделения.

Некоторым людям эта проблема приносит массу проблем в жизни, в первую очередь психологических. На фоне гипергидроза могут развиваться серьезные комплексы.

«К сожалению, многие пациенты даже не пытаются решить эту проблему. Хотя сделать это можно достаточно быстро и эффективно», — говорит доктор.

В первую очередь, потребуется консультация ряда специалистов: эндокринолога, невролога и инфекциониста. Не будет лишним также осмотр уролога, гинеколога и онколога, если есть такая возможность.

Слишком активное потоотделение может быть симптомом различных патологий. Наиболее часто в таком случае речь идет о сбоях в работе
эндокринной, сердечно-сосудистой и выделительной систем.

Все эти заболевания вызывают так называемый вторичный гипергидроз. И лечить в таких случаях надо не его, а первопричину — основное заболевание.

Однако иногда основной болезнью может быть и сам гипергидроз. Как правило, в его основе лежит генетическая предрасположенность. Чрезмерно потеют в данном случае не только руки, но и ноги, а также подмышечные впадины.

В качестве терапевтических методов чаще всего применяют специальные антиперспиранты, препараты местного действия, ультрафиолет, (можно заменить солярием или естественным загаром под солнцем). Хорошую эффективность также показывает электрофорез.
Святослав Масович
Святослав Масович
Здоровье
Врач-невролог
Теги : Святослав Масович, гипергидроз, потливость