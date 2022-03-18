Почему потеют руки? Невролог назвал причины
Невролог Святослав Масович рассказал об основных причинах гипергидроза — повышенного потоотделения.
Некоторым людям эта проблема приносит массу проблем в жизни, в первую очередь психологических. На фоне гипергидроза могут развиваться серьезные комплексы.
«К сожалению, многие пациенты даже не пытаются решить эту проблему. Хотя сделать это можно достаточно быстро и эффективно», — говорит доктор.
В первую очередь, потребуется консультация ряда специалистов: эндокринолога, невролога и инфекциониста. Не будет лишним также осмотр уролога, гинеколога и онколога, если есть такая возможность.
Слишком активное потоотделение может быть симптомом различных патологий. Наиболее часто в таком случае речь идет о сбоях в работе
эндокринной, сердечно-сосудистой и выделительной систем.
Все эти заболевания вызывают так называемый вторичный гипергидроз. И лечить в таких случаях надо не его, а первопричину — основное заболевание.
Однако иногда основной болезнью может быть и сам гипергидроз. Как правило, в его основе лежит генетическая предрасположенность. Чрезмерно потеют в данном случае не только руки, но и ноги, а также подмышечные впадины.
В качестве терапевтических методов чаще всего применяют специальные антиперспиранты, препараты местного действия, ультрафиолет, (можно заменить солярием или естественным загаром под солнцем). Хорошую эффективность также показывает электрофорез.
Святослав Масович
Здоровье
Врач-невролог
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