Нутрициолог назвала 10 причин принимать яблочный уксус натощак
Диетолог-нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала о том, чем полезен яблочный уксус и как правильно его принимать.
Яблочный уксус давно известен своими лечебными свойствами. Это простое и доступное средство является недорогим, но эффективным профилактическим средством от многих недугов. Интересно, что применять его можно, как внутрь, так и снаружи.
«Самый простой способ безопасного использования яблочного уксуса — развести его с водой комнатной температуры. Соотношение — столовая ложка натурального уксуса на стакан воды. Выпить утром натощак. Пить уксус в чистом виде ни в коем случае нельзя! Только в разбавленном виде с водой», — говорит специалист.
Нутрициолог отмечает сразу несколько положительных эффектов, которые способно оказать это средство на наш организм.
- Мощный противовирусный эффект. Также яблочный уксус уменьшает риск появления аллергических реакций.
- Хороший детокс, выведение токсинов, положительное воздействие на ЖКТ.
- Источник калия, который необходим для работы сердца, мышечной системы.
- Приводит в норму давление, понижает уровень сахара.
- Выравнивает рН-баланс.
- Помогает избавиться от лишнего веса, способствует расщеплению жиров.
- Укрепление зубов. Профилактика воспалений.
- Положительно сказывается на состоянии и внешнем виде волос (можно использовать в качестве ополаскивателя).
- Помогает избавиться от синяков и ожогов после загара.
- Избавляет от пигментных пятен на возрастной коже. Раствор можно использовать в качестве тоника.
Врач отмечает, что людям, страдающим патологиями желудочно-кишечного тракта и склонным к аллергии, без консультации с врачом необходимо с максимальной осторожностью использовать данный метод.
Татьяна Евстигнеева
Здоровье
Врач-нутрициолог, эксперт по лечебному голоданию
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