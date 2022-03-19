Нутрициолог назвала 10 причин принимать яблочный уксус натощак

Диетолог-нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала о том, чем полезен яблочный уксус и как правильно его принимать.







Яблочный уксус давно известен своими лечебными свойствами. Это простое и доступное средство является недорогим, но эффективным профилактическим средством от многих недугов. Интересно, что применять его можно, как внутрь, так и снаружи.





«Самый простой способ безопасного использования яблочного уксуса — развести его с водой комнатной температуры. Соотношение — столовая ложка натурального уксуса на стакан воды. Выпить утром натощак. Пить уксус в чистом виде ни в коем случае нельзя! Только в разбавленном виде с водой», — говорит специалист.







Нутрициолог отмечает сразу несколько положительных эффектов, которые способно оказать это средство на наш организм.

Мощный противовирусный эффект. Также яблочный уксус уменьшает риск появления аллергических реакций.

Хороший детокс, выведение токсинов, положительное воздействие на ЖКТ.

Источник калия, который необходим для работы сердца, мышечной системы.

Приводит в норму давление, понижает уровень сахара.

Выравнивает рН-баланс.

Помогает избавиться от лишнего веса, способствует расщеплению жиров.

Укрепление зубов. Профилактика воспалений.

Положительно сказывается на состоянии и внешнем виде волос (можно использовать в качестве ополаскивателя).

Помогает избавиться от синяков и ожогов после загара.

Избавляет от пигментных пятен на возрастной коже. Раствор можно использовать в качестве тоника.

Врач отмечает, что людям, страдающим патологиями желудочно-кишечного тракта и склонным к аллергии, без консультации с врачом необходимо с максимальной осторожностью использовать данный метод.