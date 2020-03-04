Найден напиток, снижающий уровень сахара в крови

Ученые решили провести небольшой эксперимент, чтобы проверить действие яблочного уксуса в реальных условиях. Они разделили десятерых человек с диабетом на две группы. Первой группе давали рисовый пудинг и воду, а вторая группа помимо воды и рисового пудинга употребляла еще и яблочный уксус. Оказалось, что у диабетиков, употреблявших яблочный уксус, пища переваривалась на 17% медленнее.Это привело к тому, что сахар не так активно всасывался в кровь и его уровень не поднимался до критических отметок. Однако врачи не рекомендуют употреблять яблочный уксус в чистом виде. Они рекомендуют разводить его водой.