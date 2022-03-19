Повышение давления в определенном положении тела обостряет риск инфаркта

«Среди взрослых людей молодого и среднего возраста с высоким кровяным давлением значительное повышение артериального давления в положении стоя сопряжено с более высоким риском серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ или инсульт», - цитирует специалистов журнал Hypertension.

Давно известно, что высокое кровяное давление и сердечные приступы идут рука об руку, но новое исследование обнаружило еще одну интересную связь. Его авторы отмечают, что повышение артериального давления в положении стоя обостряет риск инфаркта.Как правило, у людей систолическое (верхнее число) артериальное давление немного падает при вставании. В этом исследовании ученые оценивали, насколько опасной может быть противоположная реакция – когда систолическое артериальное давление повышается. Ими были обследованы 1207 человек возрастом от 18 до 45 лет с нелеченой гипертонией первой стадии (систолическое давление 140-159, диастолическое давление 90-100). Ни один из участников не принимал до начала проекта антигипертензивные препараты, все добровольцы изначально были оценены как имеющие низкий риск серьезных сердечно-сосудистых событий.Исследователи пришли к заключению, что выраженное повышение артериального давления при смене положения тела от лежания к стоянию может быть маркером подверженности людей опасным сердечно-сосудистым нарушениям, конкретно инфаркту. В частности, было установлено, что люди, у которых в такой ситуации давление повышалось на 10 процентов, имели почти в два раза больше шансов столкнуться с сердечным приступом.Эксперты рекомендуют взрослым людям знать свое артериальное давление и контролировать его.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает унять учащенный пульс без лекарств.