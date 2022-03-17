Учащенный пульс: что помогает унять его без лекарств – кардиолог Кореневич

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Учащенный пульс отражает изменившуюся частоту сердечных сокращений – в этой ситуации первым делом нужно проверять давление, говорит врач.

Кардиолог Анна Кореневич напомнила, что нормальная частота – это пульсация на уровне 60-80 ударов за минуту (в  спокойном состоянии). При учащении пульса нужно действовать, исходя из показателей артериального давления.

«При высоком пульсе – когда в покое больше 120-140 ударов в минуту – важно измерить артериальное давление. Если давление падает ниже 90/60, надо вызывать скорую помощь. В остальных случаях можно оказать себе помощь самостоятельно»,- поделилась советом медик.

Анна Кореневич уточнила, что помогает унять учащенный пульс без лекарств.

Способ 1. Врачи используют термин «вагусные пробы», означающий действия по стимуляции блуждающего нерва, – они позволяют «укротить» возникшую аритмию и высокую пульсацию.

Как выполнить вагусные пробы.

«Самый простой способ – поместить два пальца на корень языка и вызвать рвотный рефлекс».

Способ 2. Нужно глубоко вдохнуть, зажать рукой рот и нос, вызвать напряжение мышц живота, таза – все это сидя. Просидеть в этом положении необходимо так долго, как получится. Повторить еще раз.

Способ 3. По словам Кореневич, при учащении пульса нужно помочь себе успокоиться –

«если нет с собой успокоительных таблеток, можно взять мятные конфетки, леденцы, жвачку – это тоже помогает».

Способ 4. Когда частота пульс в состоянии покоя превышает 120 ударов за минуту, это может говорить об аритмии. В ее случае хорошо помогает расслабление, можно принять седативные препараты. Также можно прилечь, чтобы ноги находились на возвышении.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы позволяют узнать опасное повышение давления без тонометра.
Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : учащенный пульс, первая помощь, Анна Кореневич