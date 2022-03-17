Учащенный пульс: что помогает унять его без лекарств – кардиолог Кореневич

«При высоком пульсе – когда в покое больше 120-140 ударов в минуту – важно измерить артериальное давление. Если давление падает ниже 90/60, надо вызывать скорую помощь. В остальных случаях можно оказать себе помощь самостоятельно»,- поделилась советом медик.

«Самый простой способ – поместить два пальца на корень языка и вызвать рвотный рефлекс».

«если нет с собой успокоительных таблеток, можно взять мятные конфетки, леденцы, жвачку – это тоже помогает».