Как восстановить ЖКТ после ковида: советы эндокринолога



Врач-эндокринолог Владимир Голокоз рассказал, какие нужно принять меры для восстановления желудочно-кишечного тракта после covid-19.







По данным ВОЗ, от постковидного синдрома страдают около 20% от общего числа, переболевших «короной». Симптомы могут проявляться не сразу, а даже по истечении нескольких месяцев.





Одно из наиболее часто встречающихся осложнений — поражение ЖКТ, как следствие, ослабление иммунной системы, повреждение микрофлоры кишечника, обострение хронических заболеваний.





«Осложнения могут проявиться в виде диареи, рвоты, потери аппетита, изжоги, запоров, спазмов. Также нередко пациенты жалуются на вздутие живота, боли в околопупочной области, дискомфорт в желудке. Нередко наблюдается нарушение пищеварения и всасывания пищи», — говорит доктор.





Чем в данном случае можно помочь желудочно-кишечному тракту, от работы которого зависит здоровье и других органов и систем? В первую очередь, необходимо придерживаться диеты.





Благоприятны в период восстановления овощи, приготовленные на пару, запеченные фрукты, кефир и йогурт. Можно добавить в рацион квашенную капусту и цельнозерновые крупы. В умеренных количествах можно употреблять нежирные сорта мяса и рыбы.





От чего лучше отказаться? От красной жирной рыбы и мяса. Вычеркиваем из меню алкоголь, сладости, майонез, консервы, чипсы, колбасы, фаст-фуд, жаренные, острые и пряные блюда, маринады, крепкий чай и кофе.

Режим питания должен быть частым и дробным — питаемся 5-6 раз в сутки небольшими порциями. Это поможет запустить моторную функцию желудочно-кишечного тракта.