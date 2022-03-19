Гинеколог рассказала, как можно отследить овуляцию без теста

Врач гинеколог-репродуктолог Ирина Мягких раскрыла некоторые способы, с помощью которых женщина может безошибочно определить дни овуляции.







«Достаточно надежный метод — измерение базальной температуры. Она измеряется во рту, влагалище или прямой кишке. Чтобы точно определить температуру, нужно соблюсти условия. Измеряем ее утром, не вставая с постели, не разговаривая и не делая резких движений», — говорит специалист.

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Начинать измерения нужно в первой фазе цикла. Для объективности показаний всегда используем один и тот же градусник. Измерения проводим в одно и то же время.





Чтобы точно вычислить свои дни овуляции, наблюдения нужно вести на протяжении нескольких месячных циклов.⠀Какой алгоритм действий? Ждем на графике подъема температуры примерно на 0,4-0,5 градусов по сравнению с первой фазой цикла. Это значит, что овуляция произошла. ⠀



За день-два до ожидаемых месячных должно наблюдаться падение температуры до первоначальных значений. Если же температура не падает и месячные не наступают в ожидаемый срок — делаем тест на беременность или сдаем кровь на ХГЧ.

Для тех, кто планирует беременность или, наоборот, старается ее избежать без контрацептивов, определение дня овуляции является очень важным. Конечно, самый надежный и быстрый метод — это тест. Но если его нет под рукой, можно обойтись и другими способами.Плюс данного метода в экономичности. Минус в необходимости соблюдать некоторую дисциплину и вести строгий учет показаний.