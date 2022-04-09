Гинеколог объяснила, что может привести к сбою менструального цикла

«Во время Великой Отечественной войны ситуации, когда пропадали месячные у девочек, девушек и женщин, были не редкостью. Гипоталамус головного мозга — одна из регулирующих составляющих менструальной функции и лимбической системы, отвечающей за эмоции. Пережитый стресс, строгая диета и профессиональный спорт могут привести к нарушению менструального цикла: задержке менструаций вплоть до полного их прекращения», — говорит эксперт.

В нашем организме все тесно взаимосвязано: эмоции влияют на физическое тело и наоборот. Женского здоровья это тоже касается самым непосредственным образом.Из-за сбоев месячного цикла могут возникнуть и другие проблемы: кровянистые выделения между менструациями, обострение симптомов ПМС,⠀болезненные ощущения во время месячных, зуд, жжение, молочница и даже герпетические высыпания. В этом случае нужна противовирусная терапия.⠀Первое, что нужно сделать в случае исчезновения месячных, — исключить или подтвердить беременность. Если есть возможность, желательно сходить на личную консультацию к гинекологу, сделать УЗИ. В зависимости от полученных результатов — пройти обследование.Если задержка месячных случилась первый раз, при этом нет никаких жалоб, можно немного подождать. Возможно, ситуация наладится сама. Помните, что важным условием для нормализации цикла в любом возрасте является ментальное и психологическое здоровье, эмоциональное равновесие.