Врач объяснила, почему нет смысла лечить метеозависимость

Врач-нутрициолог Любовь Пищалкина поделилась полезными советами, которые помогут метеочувствительным людям.





Главные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, реагирующие на перемену погоды, — это мигрень, боль в суставах, скачки давления, перепады настроения. Вызвать все эти неприятные симптомы могут скачки температуры за окном, перепады атмосферного давления, гроза, электромагнитные колебания и даже туман.





«Стоит отметить, что метеочувствительность — это не болезнь! Это индикатор. Та самая лакмусовая бумажка, которая показывает, где в организме тонко. Здоровый человек легко адаптируется к погодным изменениям», — говорит специалист.



Перепады давления в атмосфере вызывают дискомфорт главным образом у людей со слабой сердечно-сосудистой системой. При падении давления у них отмечается снижение уровня кислорода в тканях. Отсюда головная боль, тошнота, головокружение и так далее.



Когда атмосферное давление повышается, эти люди также страдают. Из-за высокого давления усиливается кровоток, именно в такие периоды гораздо чаще регистрируются инсульты.



Поэтому, чтобы избавиться от метеозависимости, необходимо первым дело укреплять сердечно-сосудистую систему, а именно эластичность сосудов. Но это на перспективу.





А что можно сделать уже сейчас? Чаще проветривайте помещение, больше двигайтесь, пейте достаточное количество воды, добавьте в рацион витамин С. Старайтесь больше отдыхать и не перенапрягаться.