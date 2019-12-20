  1. | | Врач дал советы, помогающие в нестабильную погоду людям с проблемами давления

Врач дал советы, помогающие в нестабильную погоду людям с проблемами давления

погода и здоровье

Гипертоники и гипотоники могут плохо реагировать на перепады температуры воздуха, и им следует заранее готовиться к выходам на улицу из дома. Об этом рассказал врач-терапевт Григорий Конев, его советы для периода нестабильной погоды публикует журнал «Профиль».

Зимой в некоторых российских регионах температурные скачки могут быть очень существенными, сразу в 10 градусов, к тому же меняется и влажность. Такие колебания могут провоцировать и скачки артериального давления у человека.

«При понижении атмосферного давления и температуры артериальное давление обычно понижается. При резком похолодании оно, наоборот, повышается. У гипертоников вырастает риск спазма сосудов, а это часто приводит к гипертоническому кризу», - предупредил Григорий Конев.

Врач посоветовал всем даже при хорошем самочувствии периодически измерять давление – особенно нужны такие проверки зимой, в периоды нестабильной погоды. Врач пояснил, что при гипертонии человек не всегда может почувствовать нарушение, в то время как высокое давление может привести к инфаркту или инсульту.

Людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, врач-терапевт рекомендует готовиться к выходу на улицу из дома, чтобы защититься от возможного спазма сосудов. Например, можно несколько минут постоять одетым на балконе или у открытого окна. Выйдя из дома на свежий воздух, также нужно немного постоять, добавил специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди плохо переносят теплую зиму.
Теги : погода

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