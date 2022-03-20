Как победить головную боль: врач делится советами

Нутрициолог Анна Костина поделилась советами, которые помогут быстро снять симптомы головной боли.

«Очень часто причиной головной боли является нарушение кровообращения. Оно появляется в результате мышечных зажимов. В таком случае массаж улучшит кровообращение и снимет напряжение. Слегка надавите пальцами на виски и совершайте ими круговые движения», — говорит специалист.





Эксперт отмечает, что в первую очередь нужно понять, почему возникла головная боль. Необходимо прислушаться к своему организму и попытаться понять его сигналы.Еще одна популярная причина — стресс. Здесь поможет прохладный душ или холодный компресс на лоб. Такой прием сузит сосуды, и головная боль должна ослабнуть.Многие люди не уделяют должное внимание количеству потребляемой жидкости. А между тем, посредством головной боли организм может «кричать» о том, что он обезвожен. Из-за нехватки жидкости кровь густеет, в результате поднимается давление, появляется головная боль.Выпейте сразу стакан чистой воды, далее в течение дня продолжайте пить чистую воду небольшими порциями.Головная боль может быть признаком воспалительных процессов в организме. Для профилактики пейте имбирный чай три-четыре раза в день. Имбирь уменьшает отеки мозга и помогает расслабиться.Причин появления головной боли множество, нужно точно понять свою. Поскольку помощь в каждом случае будет разная. Учитесь понимать свой организм и слышать его.