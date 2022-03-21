Врач рассказала, как питание влияет на наш иммунитет

«Наша иммунная система зависит в первую очередь от белковой пищи. Для ее поступления в организм выбирайте нежирное мясо, курицу, индейку. Также можно использовать в качестве источника белка рыбу и яйца», — говорит доктор.

Современная медицина считает, что на 80% состояние нашего здоровья зависит от питания. Поэтому крайне важно, чтоб наш организм каждый день получал белки, полезные жиры, сложные углеводы, витамины и минералы.Что касается сложных углеводов, лучше отдавать предпочтение натуральным зерновым продуктам: гречка, просо, пшено, ячмень, не шлифованный рис.Избыток сахара способствует снижению кислорода в организме, что запускает патологические процессы. Поэтому не рекомендуется употреблять конфеты, торты, пирожные, мармелад и другие сахаросодержащие продукты.Растительный и рыбий жир важны для создания клеточного иммунитета. Важно получать Омега-3 примерно три раза в неделю из рыбы термической обработки: карпаччо, тартар, сырая рыба. Или же добавить в рацион Омега-3 в виде капсул.Не забывайте про витамины и минералы. Их недостаток в организме напрямую влияет на развитие заболеваний. Пополняйте запасы витаминов с помощью сырых фруктов и овощей, ешьте больше зелени.80% ресурсов нашего иммунитета сконцентрированы именно в кишечнике, поэтому питание играет фундаментальную роль для сохранения здоровья.