Иммунолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого

«Когда мы неправильно питаемся, накапливается патогенная микрофлора: бактерии, вирусы, грибы, паразиты. Со временем ее вырастает так много, что она начинает регулировать наш образ жизни продуктами своей жизнедеятельности, которые являются для нас нейромедиаторами. Патогенная микрофлора начинает управлять нашим мозгом и желаниями. Даже при коротком перерыве в употреблении сладкого начинается ломка», — говорит специалист.

Знакомо состояние, когда постоянно тянет на сладкое? И сделать с собой ничего не получается. Как будто кто-то изнутри просит конфет и пирожных.Играть в одни ворота с нездоровой микрофлорой начинают опиоидные рецепторы. Запускается порочный круг — чем вреднее продукты мы отправляем внутрь себя, тем громче рецепторы «кричат»: давай еще!В результате у нас развивается самая настоящая сахарная зависимость. В то время, как сахар не относится к структурным материалам для строительства клеток нашего организма и его развития.В момент, когда мы потребляем слишком много сахара, опиоидные рецепторы запускают своего рода механизм поддержки, думая, что альтернативных, более полезных источников питания, вокруг нас просто нет. А иначе разве стал бы разумный человек пичкать себя такой вредной пищей?!Именно отсюда и родился миф, что топливом для нашего мозга является сахар. На самом деле нет. Мозг работает на сахаре вынуждено, но для полноценной работы ему нужны белки, полезные жиры, минералы и витамины.