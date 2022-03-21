Гинеколог рассказала, как правильно подготовиться к беременности

Врач гинеколог-сексолог Дарья Дьяченко объяснила, почему беременность надо планировать и как правильно к ней подготовиться.





«Подготовка к беременности — это в первую очередь комплексное обследование у специалистов, при необходимости коррекция здоровья. Заняться планированием стоит начать за три месяца до зачатия, чтобы можно было выявить и предупредить причины возможных осложнений в уже наступившую беременность», — говорит доктор.





Будущим родителям эксперт рекомендует посетить гинеколога и андролога (для мужчин). Именно эти специалисты помогут выявить проблемы, которые могут создать проблемы с зачатием или вынашиванием в будущем.

Желание завести ребенка — ответственный и серьезный шаг, поэтому решение оба родителя должны принимать взвешенно и оценивая при этом все риски.Также паре нужно сдать комплексные анализы, в том числе на диагностику скрытой анемии и дефицита витамина Д. Прием витаминов и минералов доктор рекомендует начинать за несколько месяцев до зачатия. Дозировку назначает врач! Из-за нехватки витаминов и минералов есть риск неправильного формирования и развития плода.Конечно, придется перестроить и откорректировать образ жизни в целом. Говорим нет вредным привычкам. Иначе риски осложнений во время беременности повышаются многократно.Стараемся минимизировать стресс, усталость, исправить нерациональное питание. Причем это касается обоих партнеров, а не только будущей мамы.