Эндокринолог рассказала, как правильно подготовиться к беременности

«Начинать подготовку нужно не за 1-2 месяца до планируемой беременности, а лучше за полгода или даже год. Женщина в основном

вынашивает плод 9 месяцев, плюс период кормления и восстановления. На все это организму нужны ресурсы», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что готовиться нужно не только будущим мамам, но и папам. Ведь протекание беременности и здоровье ребенка зависит не только от здоровья матери, но и от качества сперматозоидов отца.⠀Итак, что нужно сделать будущей маме? Пройти полный гинекологический осмотр, включая кольпоскопию и взятие мазков на наличие атипических клеток.Также нужно пройти УЗИ внутренних органов, чтобы исключить новообразования, эндометриоз, пороки строения матки. Мужчина при необходимости сдает анализ на спермограмму.Не будет лишней гормональная диагностика. Обследование гормональной панели необходимо в обязательном порядке, если присутствуют признаки нарушений: нерегулярный цикл, чрезмерный рост волос у женщины, акне.Обязательно нужно сдать анализа на TORCH-инфекции. Это группа заболеваний, которые могут передаваться внутриутробно или по родовым путям от матери ребенку и вызывать врожденные дефекты и заболевания (токсоплазмоз, краснуха, вирус герпеса и другие).И мужчине, и женщине нужно сдать базовые анализы для общей оценки работы организма. Это не только развернутый анализ крови, но и на общий белок, креатинин, ТТГ, Т3 и Т4, ферритин, гомоцистеин, глюкоза, инсулин, витамин Д, цинк и так далее (полный список назначит лечащий врач).Доктор отмечает, что очень часто женщины не могут забеременеть годами и лечат бесплодие непонятного происхождения, в то время, как нужно начать с общих анализов и выявления жестких дефицитов в организме, по причине которых часто и не наступает беременность.