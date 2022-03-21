Врач назвал 10 признаков гипотериоза у детей

Врач-эндокринолог Илья Магеря перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците гормонов щитовидной железы у детей.

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Гипотериоз — это состояние организма, которое связано с реакцией на низкий уровень гормонов щитовидки. Как его можно определить? Обратите внимание на следующие признаки.

Задержка роста. В первые три-пять лет своей жизни малыш растет именно за счёт гормонов щитовидной железы. Норма — примерно плюс 4 см в год

Замедленная смена зубов

Родничок черепа не зарастает более года

Отечное лицо

Язык увеличен, на нем остаются следы зубов

Непропорциональность тела: например, голова большая, а ноги, руки короткие

Толстая грубая кожа

Задержка полового созревания

Лишний вес

Постоянная усталость, отклонения в психическом и умственном развитии

«Диагноз кретинизм тоже часто вызван именно сниженной функцией щитовидной железы. Он влечёт за собой глубокую задержку физического и психического развития, чаще всего встречается у детей и связан с врождённым дефицитом йода и гормона тироксина», — дополняет доктор.

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В первые дни жизни ребёнка в роддоме, как правило, делается тест «пяточка». Это проверка на наличие заболеваний, передающихся по наследству, в том числе и врождённый гипотиреоз. То есть, патология может быть диагностирована на самых ранних стадиях. В таком случае нужно обязательно обратиться к детскому эндокринологу.





Если же на такой консультации вы до сих пор не были, но заметили у своего ребенка хотя бы два из выше перечисленных симптомов, обязательно обратитесь к специалисту.