Врач назвал плохо узнаваемые признаки больной щитовидной железы

«Заболевания щитовидной железы могут быть связаны как с недостатком тиреоидных гормонов (гипотиреозом), так и с чрезмерной активностью железы (гипертиреозом)», - сообщил эксперт.

Чувствительность к холоду, зябкость, тремор.

Холодные конечности.

Усталость.

Набор лишнего веса.

Склонность к запорам.

Медлительность, апатичность.

Повышенная потливость.

Нетерпимость к теплу, жалобы на перегрев, жар.

Частая диарея.

Потеря веса (даже несмотря на нормальный аппетит).

Чрезмерная эмоциональность, раздражительность.

«При гипотиреозе часто грубеет голос, возникают отеки боли в области сердца и в мышцах, выпадают волосы. При гипертиреозе ускоряется сердцебиение, дрожат пальцы рук, веки», - резюмировал врач Лебедев.