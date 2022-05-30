Врач назвал плохо узнаваемые признаки больной щитовидной железы

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болезни щитовидной железы

По словам врача Михаила Лебедева, признаки, указывающие на заболевание щитовидной железы, нередко бывают неспецифическими и плохо распознаются.

Главное предназначение щитовидной железы – это выработка гормонов, которые определяют скорость обмена веществ, а также повлечены в процессы развития всех тканей организма.

«Заболевания щитовидной железы могут быть связаны как с недостатком тиреоидных гормонов (гипотиреозом), так и с чрезмерной активностью железы (гипертиреозом)», - сообщил эксперт.

Лебедев заметил в интервью, что болезни щитовидки могут развиваться достаточно медленно, и в этом случае симптомы патологии могут быть «размытыми», казаться проявлением обычной рутинной усталости или недосыпа.

Врач назвал плохо узнаваемые признаки больной железы.

При гипотиреозе
  • Чувствительность к холоду, зябкость, тремор.
  • Холодные конечности.
  • Усталость.
  • Набор лишнего веса.
  • Склонность к запорам.
  • Медлительность, апатичность.
При гипертиреозе
  • Повышенная потливость.
  • Нетерпимость к теплу, жалобы на перегрев, жар.
  • Частая диарея.
  • Потеря веса (даже несмотря на нормальный аппетит).
  • Чрезмерная эмоциональность, раздражительность.
«При гипотиреозе часто грубеет голос, возникают отеки боли в области сердца и в мышцах, выпадают волосы. При гипертиреозе ускоряется сердцебиение, дрожат пальцы рук, веки», - резюмировал врач Лебедев.

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Михаил Лебедев
Михаил Лебедев
Здоровье
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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