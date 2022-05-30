Врач назвал плохо узнаваемые признаки больной щитовидной железы
По словам врача Михаила Лебедева, признаки, указывающие на заболевание щитовидной железы, нередко бывают неспецифическими и плохо распознаются.
Главное предназначение щитовидной железы – это выработка гормонов, которые определяют скорость обмена веществ, а также повлечены в процессы развития всех тканей организма.
«Заболевания щитовидной железы могут быть связаны как с недостатком тиреоидных гормонов (гипотиреозом), так и с чрезмерной активностью железы (гипертиреозом)», - сообщил эксперт.
Лебедев заметил в интервью, что болезни щитовидки могут развиваться достаточно медленно, и в этом случае симптомы патологии могут быть «размытыми», казаться проявлением обычной рутинной усталости или недосыпа.
Врач назвал плохо узнаваемые признаки больной железы.
При гипотиреозе
- Чувствительность к холоду, зябкость, тремор.
- Холодные конечности.
- Усталость.
- Набор лишнего веса.
- Склонность к запорам.
- Медлительность, апатичность.
- Повышенная потливость.
- Нетерпимость к теплу, жалобы на перегрев, жар.
- Частая диарея.
- Потеря веса (даже несмотря на нормальный аппетит).
- Чрезмерная эмоциональность, раздражительность.
«При гипотиреозе часто грубеет голос, возникают отеки боли в области сердца и в мышцах, выпадают волосы. При гипертиреозе ускоряется сердцебиение, дрожат пальцы рук, веки», - резюмировал врач Лебедев.
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Михаил Лебедев
Здоровье
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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